До МЗС Румунії викликали посла РФ через провокацію з дронами

До Міністерства закордонних справ Румунії у неділю викликали посла РФ через російський дрон, який 13 вересня порушив повітряний простір країни.

Про це йдеться в заяві румунського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, румунська сторона "висловила рішучий протест проти цього неприпустимого і безвідповідального акту".

У зовнішньополітичному відомстві назвали цей інцидент порушенням суверенітету Румунії.

"Подібні ситуації, що повторюються, призводять до ескалації та посилення загроз регіональній безпеці. Російській стороні було запропоновано негайно вжити всіх необхідних заходів, щоб у майбутньому уникнути порушення повітряного простору Румунії", – йдеться у повідомленні.

У МЗС додали, що Румунія перебуває в постійному контакті зі своїми союзниками та іншими членами ЄС.

У суботу, 13 вересня, румунська влада випустила повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою розповіла про намір порушити на засіданні Генасамблеї ООН питання провокацій РФ з дронами.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський не вірить, що цей дрон опинився в повітряному просторі Румунії випадково.