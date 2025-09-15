Авто польського євродепутата обстріляли у Брюсселі

Невідомі обстріляли з пневматичної зброї автомобіль євродепутата від Польщі Вальдемара Буди на вулиці Брюсселя; його на той час не було всередині.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Вальдемар Буда, який обраний до Європарламенту від консервативної опозиційної партії "Право і справедливість", заявив, що його автомобіль обстріляли з пневматичної зброї.

Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, pieprzona brukselska dzicz! pic.twitter.com/pYdmyYGVqq – Waldemar Buda (@waldemar_buda) September 15, 2025

За його словами, в автомобіль здійснили 9 пострілів і виглядає так, що це була цілеспрямована атака. Сам політик тоді не був всередині авто.

Бельгійська поліція почала розслідування інциденту. Поки невідомо, чи має напад політичне підґрунтя.

Нагадаємо, у Бельгії називають катастрофічною ситуацію зі злочинністю у Брюсселі через "війни наркокартелів", та думають над залученням армії до патрулювання у місті поруч з поліцією.

Тим часом в Ірландії розслідують серію погроз щодо домівки віцепрем’єра.