Автомобиль польского евродепутата обстреляли в Брюсселе

Новости — Понедельник, 15 сентября 2025, 18:02 — Мария Емец

Неизвестные обстреляли из пневматического оружия автомобиль евродепутата от Польши Вальдемара Буды на улице Брюсселя; его в тот момент не было внутри.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Вальдемар Буда, избранный в Европарламент от консервативной оппозиционной партии "Право и справедливость", заявил, что его автомобиль обстреляли из пневматического оружия.

По его словам, в автомобиль произвели 9 выстрелов и, судя по всему, это была целенаправленная атака. Сам политик в тот момент не был в машине.

Бельгийская полиция начала расследование инцидента. Пока неизвестно, имеет ли нападение политическую подоплеку.

Напомним, в Бельгии называют катастрофической ситуацию с преступностью в Брюсселе из-за "войн наркокартелей" и к патрулированию в городе вместе с полицией.

Тем временем в Ирландии .

