Автомобиль польского евродепутата обстреляли в Брюсселе
Неизвестные обстреляли из пневматического оружия автомобиль евродепутата от Польши Вальдемара Буды на улице Брюсселя; его в тот момент не было внутри.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Вальдемар Буда, избранный в Европарламент от консервативной оппозиционной партии "Право и справедливость", заявил, что его автомобиль обстреляли из пневматического оружия.
Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, pieprzona brukselska dzicz! pic.twitter.com/pYdmyYGVqq– Waldemar Buda (@waldemar_buda) September 15, 2025
По его словам, в автомобиль произвели 9 выстрелов и, судя по всему, это была целенаправленная атака. Сам политик в тот момент не был в машине.
Бельгийская полиция начала расследование инцидента. Пока неизвестно, имеет ли нападение политическую подоплеку.
