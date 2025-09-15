Автомобиль польского евродепутата обстреляли в Брюсселе

Неизвестные обстреляли из пневматического оружия автомобиль евродепутата от Польши Вальдемара Буды на улице Брюсселя; его в тот момент не было внутри.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Вальдемар Буда, избранный в Европарламент от консервативной оппозиционной партии "Право и справедливость", заявил, что его автомобиль обстреляли из пневматического оружия.

Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, pieprzona brukselska dzicz! pic.twitter.com/pYdmyYGVqq – Waldemar Buda (@waldemar_buda) September 15, 2025

По его словам, в автомобиль произвели 9 выстрелов и, судя по всему, это была целенаправленная атака. Сам политик в тот момент не был в машине.

Бельгийская полиция начала расследование инцидента. Пока неизвестно, имеет ли нападение политическую подоплеку.

Напомним, в Бельгии называют катастрофической ситуацию с преступностью в Брюсселе из-за "войн наркокартелей" и к патрулированию в городе вместе с полицией.

Тем временем в Ирландии .