В Ірландії розслідують серію погроз щодо домівки віцепрем’єра

Новини — Понеділок, 8 вересня 2025, 12:47 — Марія Ємець

В Ірландії розслідують серію анонімних погроз щодо домівки віцепрем’єр-міністра країни Саймона Гарріса.

Поліція Ірландії розслідує серію погроз щодо домівки віцепрем’єр-міністра Саймона Гарріса, де він проживає з родиною. 

На час цих повідомлень вони не були вдома, але отримали рекомендацію не повертатися до проведення безпекових перевірок. 

Анонімні погрози, у тому числі про нібито замінування, надійшли через Telegram упродовж тижня. 

У неділю невідомі надіслали такі повідомлення у відділки поліції, у п’ятницю погроза надійшла онлайн близькому члену родини Гарріса, а раніше минулого тижня онлайн-погрози адресували його дітям. 

