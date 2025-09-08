В Ірландії розслідують серію погроз щодо домівки віцепрем’єра

В Ірландії розслідують серію анонімних погроз щодо домівки віцепрем’єр-міністра країни Саймона Гарріса.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Поліція Ірландії розслідує серію погроз щодо домівки віцепрем’єр-міністра Саймона Гарріса, де він проживає з родиною.

На час цих повідомлень вони не були вдома, але отримали рекомендацію не повертатися до проведення безпекових перевірок.

Анонімні погрози, у тому числі про нібито замінування, надійшли через Telegram упродовж тижня.

У неділю невідомі надіслали такі повідомлення у відділки поліції, у п’ятницю погроза надійшла онлайн близькому члену родини Гарріса, а раніше минулого тижня онлайн-погрози адресували його дітям.

