Британська поліція каже, що готова до візиту Трампа цього тижня

У британській поліції кажуть, що підготувалися до практично будь-яких несподіванок під час державного візиту президента США Дональда Трампа цього тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Заступник голови поліції долини Темзи Крістіан Бунт розповів журналістам у понеділок, що на час візиту Трампа правоохоронці розробили "дуже комплексну операцію з охорони правопорядку та безпеки, яка враховує практично всі можливі варіанти розвитку подій".

Бунт сказав, що для охорони правопорядку будуть задіяні значні сили, хоча й не уточнив їхню чисельність, а повітряний простір над Віндзором і Чекерсом – які Трамп відвідає у межах візиту – буде закритий.

"Важливо підкреслити, що і державний візит (Трампа. – Ред.) до Віндзора, і зустріч у Чекерсі відбуваються на приватній території Віндзора і Чекерса відповідно, тому публічних елементів не буде", – сказав він.

Президент США прибуває до Великої Британії у вівторок з державним візитом, який триватиме 17-19 вересня.

Трамп стане першим президентом США, який здійснить два державні візити до Великої Британії. Це візити найвищого рівня, які передбачають участь монархів і кількаденну програму.