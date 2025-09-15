Британская полиция заявляет, что готова к визиту Трампа на этой неделе

В британской полиции заявляют, что подготовились практически к любым неожиданностям во время государственного визита президента США Дональда Трампа на этой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Заместитель главы полиции долины Темзы Кристиан Бунт рассказал журналистам в понедельник, что на время визита Трампа правоохранители разработали "очень комплексную операцию по охране правопорядка и безопасности, которая учитывает практически все возможные варианты развития событий".

Бунт сказал, что для охраны правопорядка будут задействованы значительные силы, хотя и не уточнил их численность, а воздушное пространство над Виндзором и Чекерсом – которые Трамп посетит в рамках визита – будет закрыто.

"Важно подчеркнуть, что и государственный визит (Трампа. – Ред.) в Виндзор, и встреча в Чекерсе проходят на частной территории Виндзора и Чекерса соответственно, поэтому публичных элементов не будет", – сказал он.

Президент США прибывает в Великобританию во вторник с государственным визитом, который продлится 17-19 сентября.

Трамп станет первым президентом США, который совершит два государственных визита в Великобританию. Это визиты высочайшего уровня, которые предусматривают участие монархов и несколькодневную программу.