ЗМІ: у ЄС обговорять нові обмеження на туристичні візи для росіян

Країни Європейського Союзу в межах наступного пакета санкцій проти Росії обговорять потенційне посилення обмежень на видання туристичних віз росіянам.

Як пише "Європейська правда", про це дізнався Euractiv.

За словами кількох дипломатичних співрозмовників Euractiv, у межах пропозиції 19-го пакета санкцій ЄС лунають пропозиції узгодити правила видання туристичних віз росіянам.

Візові питання, зокрема й видання туристичних віз громадянам Росії, перебувають у компетенції держав – членів Євросоюзу. Тоді як сусідні з РФ держави практично припинили пускати росіян, туристичні держави, як-то Італія, Іспанія, Греція та Франція, мають більш ліберальну політику.

За офіційними даними, протягом літа 2025 року до ЄС вʼїхали понад пів мільйона росіян.

"Ми не можемо просто приймати росіян, які подорожують і насолоджуються життям, тоді як їхня влада щодня вбиває українців і загрожує нашій безпеці", – сказав один з дипломатів ЄС.

Нова спроба обмежити в'їзд російських громадян у ЄС з'явилася на тлі підготовки Єврокомісією нової позиції, яка міститиме загальні, хоча й не обов'язкові, рекомендації для держав-членів щодо видання туристичних віз.

Як повідомлялося, посилення візових обмежень для російських туристів просуває німецький уряд.