СМИ: в ЕС обсудят новые ограничения на туристические визы для россиян

Страны Европейского Союза в рамках следующего пакета санкций против России обсудят потенциальное ужесточение ограничений на выдачу туристических виз россиянам.

Как пишет "Европейская правда", об этом узнал Euractiv.

По словам нескольких дипломатических собеседников Euractiv, в рамках предложения 19-го пакета санкций ЕС звучат предложения согласовать правила выдачи туристических виз россиянам.

Визовые вопросы, в том числе выдача туристических виз гражданам России, находятся в компетенции государств-членов Евросоюза. В то время как соседние с РФ государства практически перестали пускать россиян, туристические государства, такие как Италия, Испания, Греция и Франция, проводят более либеральную политику.

По официальным данным, в течение лета 2025 года в ЕС въехали более полумиллиона россиян.

"Мы не можем просто принимать россиян, которые путешествуют и наслаждаются жизнью, в то время как их власти ежедневно убивают украинцев и угрожают нашей безопасности", – сказал один из дипломатов ЕС.

Новая попытка ограничить въезд российских граждан в ЕС появилась на фоне подготовки Еврокомиссией новой позиции, которая будет содержать общие, хотя и не обязательные, рекомендации для государств-членов по выдаче туристических виз.

Как сообщалось, ужесточение визовых ограничений для российских туристов продвигает немецкое правительство.