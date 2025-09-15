У Фінській затоці скупчується черга з танкерів "тіньового флоту" після удару по Приморську

У Фінській затоці починають накопичуватись танкери так званого "тіньового флоту", які прямували завантажуватись у російський порт Приморськ – що у п’ятницю зазнав атаки українських БпЛА.

Про це повідомляє естонське ERR за даними ресурсу Marine Traffic, пише "Європейська правда".

Судна, схожі на танкери "тіньового флоту", почали кидати якорі у Фінській затоці у зв’язку зі зривом роботи порту Приморська після атаки БпЛА минулої п’ятниці. Це ключовий для нафтового імпорту Росії у регіоні.

Станом на ранок понеділка, за даними Marine Traffic, північніше естонського міста Локса у Фінській затоці стояли 12 танкерів "тіньового флоту".

Командувач Центру морських операцій естонського флоту Ардо Ріібон зазначив, що наразі естонські військові не спостерігають нічого незвичайного у Балтійському морі. Вони прогнозують, що ближчим часом черга з танкерів зросте.

Економічний експерт Райво Варе, що коментував для матеріалу, погодився з оцінками української СБУ про те, що через "простій" Приморська Росія втрачає 40-50 млн доларів на день. Якщо внаслідок удару постраждало завантажувальне обладнання, ймовірно пауза у роботі буде більш серйозною і тривалою, а черга з танкерів побільшає.

Нагадаємо, після удару президент України Володимир Зеленський подякував спецпризначенцям СБУ за операцію та сказав, що у "полі зору" також сусідній порт Усть-Луга.

У Росії казали, що внаслідок атаки спалахнула пожежа на одному з танкерів.