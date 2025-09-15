В Финском заливе скапливается очередь из танкеров "теневого флота" после удара по Приморску

В Финском заливе начинают скапливаться танкеры так называемого "теневого флота", которые направлялись на загрузку в российский порт Приморск, который в пятницу подвергся атаке украинских БПЛА.

Об этом сообщает эстонский ERR по данным ресурса Marine Traffic, пишет "Европейская правда".

Суда, похожие на танкеры "теневого флота", начали бросать якоря в Финском заливе в связи со срывом работы порта Приморска после атаки БПЛА в минувшую пятницу. Это ключевой для нефтяного импорта России порт в регионе.

По состоянию на утро понедельника, по данным Marine Traffic, севернее эстонского города Локса в Финском заливе стояли 12 танкеров "теневого флота".

Командующий Центром морских операций эстонского флота Ардо Риибон отметил, что пока эстонские военные не наблюдают ничего необычного в Балтийском море. Они прогнозируют, что в ближайшее время очередь из танкеров увеличится.

Экономический эксперт Райво Варе, комментировавший для материала, согласился с оценками украинской СБУ о том, что из-за "простоя" Приморска Россия теряет 40-50 млн долларов в день. Если в результате удара пострадало погрузочное оборудование, вероятно, пауза в работе будет более серьезной и длительной, а очередь из танкеров увеличится.

Напомним, после удара президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил спецназначенцев СБУ за операцию и сказал, что в "поле зрения" также соседний порт Усть-Луга.

В России говорили, что в результате атаки вспыхнул пожар на одном из танкеров.