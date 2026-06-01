Прем’єр Мальти склав присягу на третій термін

На Мальті склав присягу прем’єр-міністр Роберт Абела, лідер Лейбористської партії, переобраний на цю посаду.

Про це повідомляє Times of Malta, пише "Європейська правда".

У понеділок, 1 червня, Абела склав присягу на церемонії за участю президентки, у супроводі найближчих членів родини, та офіційно почав роботу на посаді прем’єра третій термін поспіль. Він став першим прем'єр-міністром від Лейбористської партії з 1981 року, який втретє заступає на посаду.

Після офіційної частини Абела пішки вирушив до офісу прем’єра, вітаючись і фотографуючись із прихильниками, що з цієї нагоди зібрались на вулицях Валетти.

Минулими вихідними лейбористи вчетверте поспіль виграли парламентські вибори на Мальті; вони були достроковими.

Роберт Абела обіймає посаду прем’єр-міністра з 2020 року, а його Лейбористська партія перебуває при владі з 2013 року.

Абела свого часу замінив на посаді Джозефа Муската, якому довелось піти у відставку на тлі політичної кризи через вбивство журналістки Дафни Каруани Галіції.