У Кремлі порівняли з піратством затримання Францією підсанкційного танкера

Новини — Понеділок, 1 червня 2026, 13:51 — Марія Ємець

У Кремлі назвали незаконним затримання Францією підсанкційного танкера, що прямував з Росії. 

Як повідомляє "Интерфакс", пише "Європейська правда", про це у понеділок заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков. 

Пєсков заявив, що Росія вважає протиправним затримання Францією підсанкційного танкера. 

"Ми вважаємо такі дії незаконними, вони межують з міжнародним піратством. Ми абсолютно не згодні, що вони здійснюються у повній відповідності з міжнародним правом", – сказав речник Кремля. 

Він додав, що Росія вживає заходів для захисту своїх вантажних суден і "продовжить їх з урахуванням цього негативного досвіду".

Нагадаємо, вранці 1 червня президент Франції Емманюель Макрон повідомив про затримання напередодні російського нафтового танкера Tagor, що перебуває під західними санкціями. Затримання відбулось в Атлантичному океані у міжнародних водах, за підтримки низки партнерів, зокрема Британії. 

На початку травня берегова охорона Швеції затримала підсанкційне судно поблизу узбережжя Треллеборга.  

