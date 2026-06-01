У Кремлі порівняли з піратством затримання Францією підсанкційного танкера

У Кремлі назвали незаконним затримання Францією підсанкційного танкера, що прямував з Росії.

Як повідомляє "Интерфакс", пише "Європейська правда", про це у понеділок заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков.

"Ми вважаємо такі дії незаконними, вони межують з міжнародним піратством. Ми абсолютно не згодні, що вони здійснюються у повній відповідності з міжнародним правом", – сказав речник Кремля.

Він додав, що Росія вживає заходів для захисту своїх вантажних суден і "продовжить їх з урахуванням цього негативного досвіду".

Нагадаємо, вранці 1 червня президент Франції Емманюель Макрон повідомив про затримання напередодні російського нафтового танкера Tagor, що перебуває під західними санкціями. Затримання відбулось в Атлантичному океані у міжнародних водах, за підтримки низки партнерів, зокрема Британії.

На початку травня берегова охорона Швеції затримала підсанкційне судно поблизу узбережжя Треллеборга.