Польські митники затримали українку з купою готівки у багажі

На прикордонному переході в Медиці польські митники затримали 40-річну громадянку України, яка мала в багажі незадекларовану готівку на суму 1,3 мільйона злотих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Під час рутинної перевірки на пішохідному переході в Медиці співробітники Прикордонної служби та Митної та податкової служби Польщі виявили незадекларований багаж в українки.

Зазначається, що 40-річна жінка намагалася перевезти через кордон 280 тисяч доларів та 80 тисяч євро готівкою, або 1,3 мільйона злотих в перерахунку на польську валюту.

Оскільки українка не задекларувала готівку, на її рахунку арештували 80 тисяч злотих, які можуть бути стягнуті як штраф. Остаточне покарання має визначити Митна та податкова служба.

У Прикордонній службі Польщі нагадали про обов'язок декларування грошових коштів загальною вартістю, що дорівнює або перевищує 10 тисяч євро, під час в'їзду або виїзду з Європейського Союзу.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли на кордоні Польщі та України затримують українців із незадекларованою готівкою.

У 2024 році сербські правоохоронці повідомили про затримання під час в’їзду в країну громадянина України, у якого виявили велетенську суму прихованої готівки у євро.