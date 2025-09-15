Польские таможенники задержали украинку с кучей наличных в багаже

На пограничном переходе в Медице польские таможенники задержали 40-летнюю гражданку Украины, которая имела в багаже незадекларированные наличные деньги на сумму 1,3 миллиона злотых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Во время рутинной проверки на пешеходном переходе в Медице сотрудники Пограничной службы и Таможенной и налоговой службы Польши обнаружили незадекларированный багаж у украинки.

Отмечается, что 40-летняя женщина пыталась перевезти через границу 280 тысяч долларов и 80 тысяч евро наличными, или 1,3 миллиона злотых в пересчете на польскую валюту.

Поскольку украинка не задекларировала наличные деньги, на ее счете арестовали 80 тысяч злотых, которые могут быть взысканы в качестве штрафа. Окончательное наказание должна определить Таможенная и налоговая служба.

В Пограничной службе Польши напомнили об обязанности декларирования денежных средств общей стоимостью, равной или превышающей 10 тысяч евро, при въезде или выезде из Европейского Союза.

Отметим, что это не первый случай, когда на границе Польши и Украины задерживают украинцев с незадекларированной наличностью.

В 2024 году сербские правоохранители сообщили о задержании при въезде в страну гражданина Украины, у которого обнаружили огромную сумму скрытой наличности в евро.