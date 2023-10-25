У Польщі оштрафували українця, який віз тисячі євро, доларів і гривень у машині

Польські митники на прикордонному переході в селі Медика затримали українця, який перевозив в автівці незадекларовану готівку на загальну суму майже 123 тисячі злотих.

Про це в середу повідомило податкове управління Жешува, пише "Європейська правда".

Порушення виявили, коли співробітники митної та фіскальної служби оглядали легковий автомобіль.

"Громадянин України перевозив майже 13 тисяч євро, 4,5 тисячі доларів США та 405 тисяч гривень, що приблизно становить майже 123 тисячі злотих", – йдеться в повідомленні.

Оскільки чоловік не задекларував готівку на кордоні, то отримав штраф у розмірі 12 тисяч злотих.

У податковому управлінні Жешува нагадали, що під час в’їзду до ЄС або виїзду з нього потрібно письмово декларувати суму не менше 10 тисяч євро або її еквівалент в іншій валюті.

Напередодні стало відомо, що поліція Литви затримала громадянина України, якого підозрюють у викраденні автомобіля Mercedes Benz C220 із німецькими реєстраційними номерами.