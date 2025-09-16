Президент Литви каже, що нічого не знає про приховування даних щодо вторгнення дронів

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що нічого не знає про можливе вторгнення в литовський повітряний простір російських безпілотників і ймовірне приховування цих даних.

Заяву литовського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

У зв’язку із цим Науседа називає критику з боку колишнього спікера парламенту Саулюса Скверняліса на адресу міністерки оборони Довіле Шакалієне необґрунтованою.

"Я вважаю, що це необґрунтовано. Якщо посилатися на авторитетні видання, то ці видання часом не настільки авторитетні і припускаються помилок. Зокрема, про безпілотник, який пролетів того дня, о 10-й годині, мені нічого невідомо, як, природно, й іншим", – підкреслив він.

Про те, що минулого тижня безпілотники могли залетіти на територію Литви, повідомляло німецьке видання Bild. За його даними, 10 вересня в повітряний простір Литви залетіли два невпізнані літальні об'єкти, однак армія Литви сказала, що не може підтвердити цю інформацію.

Після цього колишній спікер Сейму Саулюс Скверняліс припустив, що військові могли приховати дані про те, що російські безпілотники порушили повітряний простір Литви в той самий час, коли кілька десятків дронів залетіли в Польщу.

Своєю чергою міністерка оборони Шакалієне відкинула підозри щодо того, що військові приховали дані про вторгнення російських дронів.