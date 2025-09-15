У Литві підозрюють, що Міноборони могло приховати дані про вторгнення дронів РФ

Колишній спікер парламенту Литви Саулюс Скверняліс заявив, що Комітет із нацбезпеки та оборони найближчим часом з'ясовуватиме, чи не порушили повітряний простір Литви безпілотники в той самий час, коли кілька десятків дронів залетіли в Польщу.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву політика наводить Delfi.

Про те, що минулого тижня безпілотники могли залетіти на територію Литви, повідомляло німецьке видання Bild. За його даними, 10 вересня в повітряний простір Литви залетіли два невпізнані літальні об'єкти, однак армія Литви сказала, що не може підтвердити цю інформацію.

За словами Скверняліса, якщо інформацію про вторгнення дронів все ж приховують, то за це відповідає міністерка оборони Довіле Шакалієне.

"Армія спростувала інформацію, але ми знаємо, що армія заперечує або мовчить тільки з волі або за вказівкою міністерки Шакалієне. Це вже стало публічним секретом – те, що відбувається в Міноборони. Там чинять тиск, змушують військових робити, що їм скажуть, генералів, щоб дозувалася інформація, щоб не завдало шкоди іміджу міністерки", – сказав Скверняліс.

За його словами, приховувати інформацію і неадекватно реагувати на загрози – це "серйозна загроза безпеці нашого суспільства".

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня під час нападу Росії на Україну російські безпілотники щонайменше 19 разів порушили повітряний простір Польщі.

За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.