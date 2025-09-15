Міноборони Литви відкидає підозри щодо приховування даних про вторгнення дронів

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне відкинула підозри щодо того, що військові країни приховали дані про вторгнення російських дронів.

Заяву очільниці литовського оборонного відомства наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Шакалієне коментувала висловлювання колишнього спікера Литви Саулюса Скверняліса, який припустив, що військові могли приховати дані про те, що російські безпілотники порушили повітряний простір Литви в той самий час, коли кілька десятків дронів залетіли в Польщу.

"У цій ситуації армія інформувала про ситуацію і сказала, що цього не було, спростувала чутки. Я довіряю нашій армії", – зазначила міністерка.

Про те, що минулого тижня безпілотники могли залетіти на територію Литви, повідомляло німецьке видання Bild. За його даними, 10 вересня в повітряний простір Литви залетіли два невпізнані літальні об'єкти, однак армія Литви сказала, що не може підтвердити цю інформацію.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня під час нападу Росії на Україну російські безпілотники щонайменше 19 разів порушили повітряний простір Польщі.

За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.