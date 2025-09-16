Президент Литвы говорит, что ничего не знает о сокрытии данных о вторжении дронов

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ничего не знает о возможном вторжении в литовское воздушное пространство российских беспилотников и вероятном сокрытии этих данных.

Заявление литовского президента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

В связи с этим Науседа называет критику со стороны бывшего спикера парламента Саулюса Сквернялиса в адрес министра обороны Довиле Шакалиене необоснованной.

"Я считаю, что это необоснованно. Если ссылаться на авторитетные издания, то эти издания порой не столь авторитетны и допускают ошибки. В частности, о беспилотнике, который пролетел в тот день, в 10 часов, мне ничего неизвестно, как, естественно, и другим", – подчеркнул он.

О том, что на прошлой неделе беспилотники могли залететь на территорию Литвы, сообщало немецкое издание Bild. По его данным, 10 сентября в воздушное пространство Литвы залетели два неопознанных летательных объекта, однако армия Литвы сказала, что не может подтвердить эту информацию.

После этого бывший спикер Сейма Саулюс Сквернялис предположил, что военные могли скрыть данные о том, что российские беспилотники нарушили воздушное пространство Литвы в то же время, когда несколько десятков дронов залетели в Польшу.

В свою очередь министр обороны Шакалиене отвергла подозрения относительно того, что военные скрыли данные о вторжении российских дронов.