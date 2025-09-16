Літо-2025 стало рекордно спекотним в Іспанії

Іспанія цього року пережила найспекотніше літо у своїй історії, повідомило у вівторок національне метеорологічне агентство AEMET.

Як повідомляє "Європейська правда", дані AEMET наводить AFP.

За даними метеорологів, середня температура становила 24,2°C, побивши попередній рекорд у 24,1°C, встановлений 2022 року, і ставши найвищим показником від моменту початку ведення спостережень 1961 року.

Дев'ять із десяти найспекотніших літ в Іспанії з 1961 року припали на XXI століття, сказав представник AEMET Рубен дель Кампо.

"Ми справді спостерігаємо тенденцію до значно спекотніших літ", – зазначив він.

У серпні Іспанія пережила рекордну 16-денну спеку, яка спровокувала лісові пожежі, що забрали життя чотирьох людей, і яка, за оцінками Інституту охорони здоров'я імені Карлоса III, стала причиною смерті більше ніж 1100 людей, здебільшого старших за 65 років.

Північно-західна Іспанія, де сталися найсильніші лісові пожежі, пережила "дуже посушливе, навіть надзвичайно посушливе літо", і ця "комбінація високих температур і дуже низької кількості опадів" створила сприятливі умови для пожеж, сказав Дель Кампо.

З 90 днів літа 33 були відзначені хвилями спеки, що означає, що "більш ніж кожен третій день цього літа ми відчували екстремальні температури", додав він.

Повідомляли також, що попередні статистичні дані Національної метеорологічної служби Великої Британії підтверджують, що літо 2025 року офіційно є найтеплішим за всю історію спостережень у країні.

А у Франції цьогорічне літо стало третім найспекотнішим в історії.

Тим часом у Литві цьогорічне літо стало одним з найхолодніших з 2017 року, із середніми температурами нижче довгострокової норми.