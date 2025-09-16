Лето-2025 стало рекордно жарким в Испании

Испания в этом году пережила самое жаркое лето в своей истории, сообщило во вторник национальное метеорологическое агентство AEMET.

Как сообщает "Европейская правда", данные AEMET приводит AFP.

По данным метеорологов, средняя температура составляла 24,2°C, побив предыдущий рекорд в 24,1°C, установленный в 2022 году, и став самым высоким показателем с момента начала ведения наблюдений 1961 года.

Девять из десяти самых жарких лет в Испании с 1961 года пришлись на XXI век, сказал представитель AEMET Рубен дель Кампо.

"Мы действительно наблюдаем тенденцию к значительно более жарким летам", – отметил он.

В августе Испания пережила рекордную 16-дневную жару, которая спровоцировала лесные пожары, унесшие жизни четырех человек, и которая, по оценкам Института здравоохранения имени Карлоса III, стала причиной смерти более 1100 человек, в основном старше 65 лет.

Северо-западная Испания, где произошли самые сильные лесные пожары, пережила "очень засушливое, даже чрезвычайно засушливое лето", и эта "комбинация высоких температур и очень низкого количества осадков" создала благоприятные условия для пожаров, сказал Дель Кампо.

Из 90 дней лета 33 были отмечены волнами жары, что означает, что "более чем каждый третий день этого лета мы испытывали экстремальные температуры", добавил он.

Сообщалось также, что предварительные статистические данные Национальной метеорологической службы Великобритании подтверждают, что лето 2025 года официально является самым теплым за всю историю наблюдений в стране.

А во Франции нынешнее лето стало третьим самым жарким в истории.

Между тем в Литве нынешнее лето стало одним из самых холодных с 2017 года, со средними температурами ниже долгосрочной нормы.