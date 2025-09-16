Нідерланди у 2026 році планують збільшити оборонні витрати до 2,2% ВВП

Нідерландський уряд у межах представлення бюджету на 2026 рік повідомив про збільшення витрат на оборону для досягнення цільових показників НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Нідерландів.

Зазначається, що Нідерланди прагнуть досягти погодженого на саміті Альянсу в Гаазі цільового показника у 5% ВВП і тому поступово збільшуватимуть військові витрати.

"До 2026 року уряд витратить 2,2% ВВП на оборону. Сюди входить військова допомога Україні", – йдеться в повідомленні.

Як написав на Х голова Міністерства оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, наступного року бюджет на оборону "збільшиться на 3,4 млрд євро і становитиме 26,8 млрд євро".

"Це дозволить нам збільшити нашу бойову силу: більше обладнання, більше боєприпасів та інвестицій у наших людей. З урахуванням усіх нових загроз це необхідно для забезпечення безпеки Нідерландів", – додав він.

Раніше повідомлялось, що шведський уряд у 2026 році планує збільшити витрати на оборону на 26,6 мільярда крон ($2,9 мільярда), аби вони становили 2,8% ВВП.

Європейське оборонне агентство прогнозує, що у 2025 році витрати на оборону в країнах Європейського Союзу сягнуть рекордного 381 млрд євро.