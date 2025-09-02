У 2024 році Польща стала лідером за витратами на оборону в ЄС

Європейське оборонне агентство (EDA) прогнозує, що у 2025 році витрати на оборону в країнах Європейського Союзу сягнуть рекордних 381 млрд євро, у 2024 році лідером витрат стала Польща.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

У щорічному звіті EDA зазначається, що у 2024 році оборонні витрати країн ЄС уже досягли безпрецедентного рівня – 343 млрд євро, що на 19% більше, ніж роком раніше. Лідером стала Польща, яка спрямувала на оборону близько 3,75% ВВП.

Зростання пояснюється рекордними обсягами замовлень на обладнання, збільшенням інвестицій у дослідження та розробки, а також прагненням країн ЄС зміцнити військовий потенціал у відповідь на погіршення безпекового середовища.

"Європа витрачає рекордні суми на оборону, щоб забезпечити безпеку наших громадян, і ми не зупинимося на цьому", – заявила глава зовнішньополітичної служби ЄС та очільниця Європейського оборонного агентства Кая Каллас.

Генеральний директор EDA Андре Денк назвав рекордні показники "обнадійливим сигналом", але підкреслив, що досягнення нової мети НАТО – 3,5% ВВП на оборону та понад 5% з урахуванням інфраструктури і цивільної складової – вимагатиме понад 630 млрд євро щороку.

Також за даними агентства, у 2024 році 25 країн ЄС збільшили оборонні бюджети в реальному вираженні, тоді як 16 держав зафіксували зростання понад 10%.

Витрати на одного професійного військового сягнули рекордних 249 тисяч євро, а інвестиції у військові дослідження та розробки зросли на 20% – до 13 млрд євро.

Найбільше коштів було спрямовано на закупівлю обладнання – 88 млрд євро. У 2025-му ця сума, за прогнозами, перевищить 100 млрд євро.

Варто зазначити, що польський уряд наприкінці серпня схвалив проєкт бюджету на 2026 рік, який передбачає підвищення оборонних витрат майже до погодженого на саміті НАТО рівня у 5% ВВП.

Безпрецедентна зміна в підході до витрат на озброєння відбулася лише після повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році. У відповідь на погіршення міжнародної ситуації на цьогорічному саміті НАТО в Гаазі було ухвалено амбітну фінансову мету в розмірі 5% ВВП.