Нидерланды в 2026 году планируют увеличить оборонные расходы до 2,2% ВВП

Нидерландское правительство в рамках представления бюджета на 2026 год сообщило об увеличении расходов на оборону для достижения целевых показателей НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте правительства Нидерландов.

Отмечается, что Нидерланды стремятся достичь согласованного на саммите Альянса в Гааге целевого показателя в 5% ВВП и поэтому будут постепенно увеличивать военные расходы.

"До 2026 года правительство потратит 2,2% ВВП на оборону. Сюда входит военная помощь Украине", – говорится в сообщении.

Как написал на Х глава Министерства обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, в следующем году бюджет на оборону "увеличится на 3,4 млрд евро и составит 26,8 млрд евро".

"Это позволит нам увеличить нашу боевую силу: больше оборудования, больше боеприпасов и инвестиций в наших людей. С учетом всех новых угроз это необходимо для обеспечения безопасности Нидерландов", – добавил он.

Ранее сообщалось, что шведское правительство в 2026 году планирует увеличить расходы на оборону на 26,6 миллиарда крон ($2,9 миллиарда), чтобы они составили 2,8% ВВП.

Европейское оборонное агентство прогнозирует, что в 2025 году расходы на оборону в странах Европейского Союза достигнут рекордных 381 млрд евро.