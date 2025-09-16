В Германии пятерым людям вынесли приговоры за нарушение санкций против России

Земельный суд Гамбурга вынес приговоры пятерым обвиняемым в нарушении санкционного режима против России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Пятерым фигурантам инкриминировали нарушение Закона о внешней торговле из-за экспорта в Россию электрических компонентов и лабораторных принадлежностей в период между 2022 и 2024 годами.

Согласно обвинительному акту, на скамье подсудимых были руководитель, акционер и сотрудник компании из Гамбурга, которые вместе с другими обвиняемыми организовывали, осуществляли и скрывали незаконные поставки в Россию и их оплату.

Они, среди прочего, сбывали в Россию электрические схемы, вилки и усилители, а также лабораторные центрифуги. Одним из маршрутов, который позволял уклоняться от санкций против Москвы, был Гонконг.

Пятерых фигурантов приговорили к различным наказаниям – от шести месяцев условно до четырех с половиной лет лишения свободы. Суд также постановил конфисковать более 900 тысяч евро доходов, полученных преступным путем.

Ранее сообщалось, что немецкий суд решил начать уголовное производство против двух бывших руководителей немецкого машиностроительного гиганта Siemens, которых обвиняют в нарушении санкций из-за содействия экспорту газовых турбин в оккупированный Россией Крым.

В прошлом году в немецком Нюрнберге сотрудники таможни задержали гражданина РФ, которого подозревают в обходе санкций.