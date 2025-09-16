В ефірі американського CBS використали карту України без Криму

В ефірі американського телеканалу CBS використали карту України без окупованого Криму, хоч і з рештою окупованих територій півдня та сходу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Суспільне".

Карта з’явилася в ефірі програми The Late Show with Stephen Colbert – "Пізньовечірнє шоу зі Стівеном Кольбертом", відомим американським ведучим, ще 9 вересня, але це не одразу набуло розголосу.

Стівен Кольберт у своєму виступі, присвяченому 10-річчю своєї роботи у проєкті "Пізнє шоу", згадував різноманітні події, які вплинули на життя американців з 2015 року. Один із фрагментів програми він присвятив Україні, візначивши героїзм українців у боротьбі з російською агресією.

Водночас для ілюстрації використали мапу, де Крим не позначений як територія України, хоча Донецька й Луганська області зображені повністю.

Знімок з екрану

Відео на Youtube за тиждень зібрало понад 230 тисяч переглядів та приблизно стільки ж коментарів. Окремі дописувачі звернули увагу на проблемну мапу з "російським" Кримом.

"Хоча Україна вдячна за підтримку й увагу, навіть такі дрібні помилки мають значення. Росія систематично використовує подібні "карти без Криму" як елемент своєї пропаганди", – відреагували у соцмережах представники ініціативи "UNITED24".

Нагадаємо, у 2018 році за мапу з "російським" Кримом довелось вибачатися британській The Times.

У 2021 році після звернень України компанія Apple виправила карти у застосунку Apple Music for Artists.

У 2023 році таку мапу використали у відеоролику уряду Угорщини.