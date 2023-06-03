Уряд Угорщини після демаршу Києва виправив ролик з "російським" Кримом, але офіційне відео не змінив
Субота, 3 червня 2023, 18:30
Уряд Угорщини опублікував нове відео із закликом про якнайшвидший мир в Україні, де Крим вже позначений частиною України.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У оновленому відеоролику територія Криму зображена частиною України.
Натомість, як перевірила "Європейська правда", на каналі угорського уряду також досі залишається стара версія ролика, в якому Крим позначений російським.
Напередодні уряд Угорщини оприлюднив ролик із закликом про якнайшвидший мир в Україні. Однак на відео Крим був зображений частиною Росії.
3 червня з’явилася реакція українського Міністерства закордонних справ на скандальний відеоролик. У відомстві закликали Угорщину припинити провокації і дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО.
Крім того, на доручення МЗС тимчасовий повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш перед угорською стороною.