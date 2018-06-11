The Times вибачилася за карту з "російським" Кримом

Британське видання The Times оприлюднило офіційне вибачення з приводу публікації у суботньому випуску газети карти із "російським Кримом".

Вибачення опубліковане 11 червня на сайті видання.

Як повідомлялося, карта Росії з Кримом з'явилася у друкованому номері видання The Times від 9 червня, в якому була розміщена стаття із локаціями чемпіонату світу з футболу-2018.

"Карта в суботньому додатку, присвяченому Чемпіонату світу, помилково зобразила Крим частиною Росії", - пояснили у британському виданні.

"Переважна більшість країн (включаючи Велику Британію) відмовляються визнати анексію українського Криму Росією 2014 року і засудили її як таку, що суперечить міжнародному праву. Просимо вибачення за помилку", - наголосили в The Times.

Українське посольство у Британії прокоментувало звернення The Times у своєму Twitter.

"Кожен може зробити помилку. Важливо визнати її і правильно виправити. Ми це цінуємо!", - зауважили дипломати