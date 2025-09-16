Фріланд іде з уряду Канади, ЗМІ прогнозують їй посаду, повʼязану з Україною

Міністерка транспорту і внутрішньої торгівлі Канади Христя Фріланд, яка має українське походження, оголосила про свою відставку.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила на Х.

В опублікованому в соцмережах листі Фріланд оголосила, що йде з посади міністерки транспорту і внутрішньої торгівлі Канади та не балотуватиметься на наступних виборах.

"Після дванадцяти років на державній службі я знаю, що зараз – слушна мить, аби поступитись іншим і знайти нові виклики для себе", – написала вона.

Фріланд не уточнила своїх подальших планів. За даними джерел канадського телеканалу CBC News, політикиня може обійняти "представницьку посаду, пов'язану з Україною".

Христя Фріланд обіймала впливові посади в уряді Канади майже безперервно з 2015 року, відколи в країні до влади прийшла її Ліберальна партія. Вона, серед іншого, стала першою жінкою на посаді міністра фінансів Канади в уряді експремʼєра Джастіна Трюдо, а згодом – віцепремʼєркою.

Фріланд подала у відставку у грудні 2024-го черех розбіжності з Трюдо щодо відносин зі США. Після перемоги лібералів на чолі з Марком Карні в березні 2025 року вона повернулась до уряду на посаду міністерки транспорту та внутрішньої торгівлі.