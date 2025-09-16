Фриланд уходит из правительства Канады, СМИ прогнозируют ей должность, связанную с Украиной

Министр транспорта и внутренней торговли Канады Христя Фриланд, имеющая украинское происхождение, объявила о своей отставке.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила на Х.

В опубликованном в соцсетях письме Фриланд объявила, что уходит с поста министра транспорта и внутренней торговли Канады и не будет баллотироваться на следующих выборах.

"После двенадцати лет на государственной службе я знаю, что сейчас – подходящий момент, чтобы уступить другим и найти новые вызовы для себя", – написала она.

Фриланд не уточнила своих дальнейших планов. По данным источников канадского телеканала CBC News, политик может занять "представительную должность, связанную с Украиной".

Христя Фриланд занимала влиятельные должности в правительстве Канады почти непрерывно с 2015 года, когда в стране к власти пришла ее Либеральная партия. Она, среди прочего, стала первой женщиной на посту министра финансов Канады в правительстве экс-премьера Джастина Трюдо, а затем – вице-премьером.

Фриланд подала в отставку в декабре 2024 года из-за разногласий с Трюдо по поводу отношений с США. После победы либералов во главе с Марком Карни в марте 2025 года она вернулась в правительство на должность министра транспорта и внутренней торговли.