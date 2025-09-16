У Британії суд заблокував перший рейс із мігрантами, яких мали повернути до Франції

Високий суд Англії та Уельсу у вівторок тимчасово заблокував депортацію мігранта з Еритреї до Франції на першому рейсі в межах двосторонньої угоди про повернення незаконно прибулих людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

25-річний еритреєць, який нелегально прибув до Британії 12 серпня, мав бути повернутий до Франції в середу в межах пілотної програми повернення мігрантів, узгодженої між Лондоном та Парижем.

Але адвокати чоловіка успішно довели, що йому потрібно більше часу, аби надати докази того, що він міг бути жертвою сучасного рабства і має законні підстави на притулок у Британії.

Юристи Міністерства внутрішніх справ Британії в суді стверджували, що чоловік міг подати прохання про надання притулку, ще перебуваючи у Франції, і що він не надав жодних доказів того, чому ця країна не є безпечною.

У серпні набула чинності нова угода між Францією та Британією щодо повернення назад частини мігрантів, яким вдалось дістатися на Британські острови, в обмін на прийняття такої ж кількості шукачів притулку, які мають певні зв’язки з Британією.

Франція за умовами угоди може відмовитись приймати назад когось із визначених Лондоном, якщо вважає особу загрозою для "безпеки, громадського здоров’я чи міжнародних відносин" для будь-якої з країн Шенгенської зони.

Також у Британії пригрозили кримінальною відповідальністю за рекламу нелегальної міграції в соцмережах.