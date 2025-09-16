В Британии суд заблокировал первый рейс с мигрантами, которых должны были вернуть во Францию

Высокий суд Англии и Уэльса во вторник временно заблокировал депортацию мигранта из Эритреи во Францию на первом рейсе в рамках двустороннего соглашения о возвращении незаконно прибывших людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

25-летний эритреец, нелегально прибывший в Великобританию 12 августа, должен был быть возвращен во Францию в среду в рамках пилотной программы возвращения мигрантов, согласованной между Лондоном и Парижем.

Но адвокаты мужчины успешно доказали, что ему нужно больше времени, чтобы предоставить доказательства того, что он мог быть жертвой современного рабства и имеет законные основания на убежище в Великобритании.

Юристы Министерства внутренних дел Великобритании в суде утверждали, что мужчина мог подать прошение о предоставлении убежища, еще находясь во Франции, и что он не предоставил никаких доказательств того, почему эта страна не является безопасной.

В августе вступило в силу новое соглашение между Францией и Великобританией о возвращении части мигрантов, которым удалось добраться до Британских островов, в обмен на принятие такого же количества просителей убежища, имеющих определенные связи с Великобританией.

Франция по условиям соглашения может отказаться принимать обратно кого-либо из определенных Лондоном, если считает данное лицо угрозой для "безопасности, общественного здоровья или международных отношений" для любой из стран Шенгенской зоны.

