У Німеччині відбулась низка обшуків у підозрюваних у правому екстремізмі

Німецькі слідчі у вівторок вилучили низку одиниць зброї під час рейдів у трьох федеральних землях, спрямованих проти підозрюваної ультраправої екстремістської групи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За даними прокуратури та кримінальної поліції Нижньої Саксонії, обшуки відбулись на 14 об'єктах нерухомості у цій землі на півночі Німеччини, а також Північному Рейні-Вестфалії на заході та Баден-Вюртемберзі на південному заході.

Вони були спрямовані проти групи з вісьмох людей віком від 32 до 57 років, яких підозрюють у створенні ультраправої екстремістської групи. Четверо з них, як стверджують правоохоронці, незаконно володіють зброєю.

Під час обшуків правоохоронці вилучили низку одиниць короткоствольної та довгоствольної вогнепальної зброї, а також боєприпаси, готівку та предмети, які можуть бути використані як вибухові речовини.

Як сказала міністерка внутрішніх справ Нижньої Саксонії Даніела Беренс, ця операція ілюструє, що найбільша загроза для верховенства права і демократії в Німеччині походить від ультраправого екстремізму.

Вона попередила, що поліція та внутрішня розвідка "неодноразово спостерігають спроби, зокрема, ультраправих екстремістів озброїтися".

На початку року МВС Німеччини видало ордери на арешт 189 підозрюваних, яких вважають членами ультраправих угруповань, що не визнають сучасну німецьку державу.

У липні в Берліні відбулась масштабна операція з обшуками в приміщеннях, пов’язаних із членами ультраправої організації "Deutsche Jugend voran" ("Німецька молодь, вперед").