В Германии прошла серия обысков у подозреваемых в правом экстремизме

Немецкие следователи во вторник изъяли ряд единиц оружия во время рейдов в трех федеральных землях, направленных против подозреваемой ультраправой экстремистской группы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По данным прокуратуры и уголовной полиции Нижней Саксонии, обыски прошли на 14 объектах недвижимости в этой земле на севере Германии, а также в Северном Рейне-Вестфалии на западе и Баден-Вюртемберге на юго-западе.

Они были направлены против группы из восьми человек в возрасте от 32 до 57 лет, которых подозревают в создании ультраправой экстремистской группы. Четверо из них, как утверждают правоохранители, незаконно владеют оружием.

Во время обысков правоохранители изъяли ряд единиц короткоствольного и длинноствольного огнестрельного оружия, а также боеприпасы, наличные деньги и предметы, которые могут быть использованы в качестве взрывчатых веществ.

Как сказала министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс, эта операция иллюстрирует, что наибольшая угроза для верховенства права и демократии в Германии исходит от ультраправого экстремизма.

Она предупредила, что полиция и внутренняя разведка "неоднократно наблюдают попытки, в частности, ультраправых экстремистов вооружиться".

В начале года МВД Германии выдало ордера на арест 189 подозреваемых, которых считают членами ультраправых группировок, не признающих современное немецкое государство.

В июле в Берлине состоялась масштабная операция с обысками в помещениях, связанных с членами ультраправой организации "Deutsche Jugend voran" ("Немецкая молодежь, вперед").