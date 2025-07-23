У Берліні тривають обшуки у членів ультраправої групи

У середу вранці, 23 липня, в берлінському районі поліція розпочала масштабну операцію з обшуками в приміщеннях, пов’язаних із членами ультраправої організації "Deutsche Jugend voran" ("Німецька молодь, вперед").

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Обшуки тривають із 6:00 у будівлі, де, за попередніми даними, проживає ультраправа комуна. Наразі невідомо, чи буде обстежено й інші квартири.

Профспілка поліцейських (GdP) підтримала дії силовиків. Речник GdP Бенджамін Єндро заявив, що "Deutsche Jugend voran" – це "збіговисько мізантропів, з яким слід боротися всіма доступними правовими засобами".

Він також підкреслив, що праворадикальні молодіжні угруповання дедалі активніше вербують нових прихильників через інтернет, тому важливо посилити профілактичну роботу в школах та впроваджувати молодіжні програми. Єндро закликав операторів соцмереж ефективно фільтрувати праворадикальний контент.

Як зазначається, ультраправа група "Deutsche Jugend voran" відома низкою скандалів, зокрема зривами заходів ЛГБТ-спільноти. Наприкінці 2024 року її учасники провели неонацистську демонстрацію в Берліні, після чого поліція провела перші обшуки.

На початку року МВС Німеччини видало ордери на арешт 189 підозрюваних, яких вважають членами ультраправих угруповань, що не визнають сучасну німецьку державу.

У Німеччині тривають численні судові процеси, пов'язані з групою "рейхсбюргерів", яких звинувачують у змові з метою насильницького повалення уряду.

Найвідомішим обвинуваченим є Генріх XIII князь Ройс – нащадок німецького дворянства. Групу звинувачують у змові з метою поставити його на чолі майбутньої держави.

У травні у Німеччині оголосили забороненою ультраправу групу "Королівство Німеччина".