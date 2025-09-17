У Словаччині поновились антиурядові протести

У вівторок, 16 вересня, тисячі людей вийшли на вулиці по всій Словаччині в рамках загальнонаціональної масової акції протесту проти економічної політики прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Мітинги відбулися в 16 великих містах, включно із Братиславою.

Остання хвиля протестів була спровокована поїздкою Фіцо до Китаю, де він втретє після повномасштабного вторгнення Росії в Україну зустрівся з очільником Кремля Владіміром Путіним. А пакет заходів жорсткої економії, нещодавно затверджений урядом, ще більше розлютив протестувальників.

Фото: AP

Уряд заявляє, що ці заходи необхідні для скорочення бюджетного дефіциту, який торік становив 5,3% ВВП і був другим за величиною серед країн, що використовують спільну європейську валюту, євро. Очікується, що цього року дефіцит перевищить 5%, що перевищує встановлений Європейським Союзом ліміт у 3%.

До заходів входять підвищення медичного та соціального страхування, податку на доходи для осіб з високими доходами та податку на додану вартість на деякі продукти харчування, а також можливе скорочення національних свят.

"Словаки втомилися від цього", – заявив Міхал Шимечка, голова партії "Прогресивна Словаччина", перед натовпом на площі Свободи в Братиславі.

Фото: AP

Роберт Фіцо вже давно є постаттю, яка викликає суперечки в Словаччині та за її межами. Після перемоги його партії Smer-SD на виборах у 2023 році він вчетверте обійняв посаду премʼєр-міністра.

Фіцо відкрито виступає проти політики Європейського Союзу щодо України, а його критики стверджують, що Словаччина нині йде шляхом Угорщини під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана.

11 вересня у Братиславі зібрались тисячі людей, аби висловити протест проти зустрічі Фіцо з Путіним у Пекіні.

