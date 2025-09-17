В Словакии возобновились ротесты против правительства

Во вторник, 16 сентября, тысячи людей вышли на улицы по всей Словакии в рамках общенациональной массовой акции протеста против экономической политики премьер-министра страны Роберта Фицо.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Митинги прошли в 16 крупных городах, включая Братиславу.

Последняя волна протестов была спровоцирована поездкой Фицо в Китай, где он в третий раз после полномасштабного вторжения России в Украину встретился с главой Кремля Владимиром Путиным. А пакет мер жесткой экономии, недавно утвержденный правительством, еще больше разозлил протестующих.

Фото: AP

Правительство заявляет, что эти меры необходимы для сокращения бюджетного дефицита, который в прошлом году составил 5,3% ВВП и был вторым по величине среди стран, использующих общую европейскую валюту, евро. Ожидается, что в этом году дефицит превысит 5%, что превышает установленный Европейским Союзом лимит в 3%.

В число мер входят повышение медицинского и социального страхования, налога на доходы для лиц с высокими доходами и налога на добавленную стоимость на некоторые продукты питания, а также возможное сокращение национальных праздников.

"Словаки устали от этого", – заявил Михал Шимечка, председатель партии "Прогрессивная Словакия", перед толпой на площади Свободы в Братиславе.

Фото: AP

Роберт Фицо уже давно является фигурой, которая вызывает споры в Словакии и за ее пределами. После победы его партии Smer-SD на выборах в 2023 году он в четвертый раз занял пост премьер-министра.

Фицо открыто выступает против политики Европейского Союза в отношении Украины, а его критики утверждают, что Словакия сейчас идет по пути Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана.

11 сентября в Братиславе собрались тысячи людей, чтобы выразить протест против встречи Фицо с Путиным в Пекине.

Подробнее читайте по ссылке: Разворот Фицо: что заставило лидера Словакии изменить политику в отношении Украины.