У Литві навчають дітей керувати дронами на кордоні з Росією

На кордоні з Росією Міністерство оборони Литви відкрило першу з дев'яти шкіл по всій країні, де дітей віком від 10 років і дорослих навчатимуть керувати дронами, а також збирати та програмувати їх.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Заступник міністра оборони Литви Томас Годляускас розповів про мету відкриття таких закладів.

"Йдеться про створення військових оборонних можливостей, до чого Литва ставиться дуже серйозно, оскільки межує з Росією та Білоруссю", – зазначив він.

Фото: Reuters

За словами викладача цієї школи Міндаугаса Тамосайтіса, дітей та інших учнів навчатимуть керувати FPV-дронами, квадрокоптерами та однокрилими дронами.

Фото: Reuters

У школі в Таураге, за 20 км від Калінінграда, діти практикували віртуальні польоти на комп'ютерах.

"Діти дуже захоплені", – поділився їхній вчитель.

Фото: Reuters

Нещодавно писали, що Литва планує витратити 500 млн євро протягом наступного десятиліття на закупівлю протитанкових мін, надаючи перевагу вітчизняним виробникам.

Також писали, що Литва планує закупити у фінських компаній міни, кораблі та броньовані позашляховики.

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу.