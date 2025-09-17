В Литве учат детей управлять дронами на границе с Россией

На границе с Россией Министерство обороны Литвы открыло первую из девяти школ по всей стране, где детей в возрасте от 10 лет и взрослых будут обучать управлять дронами, а также собирать и программировать их.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас рассказал о цели открытия таких заведений.

"Речь идет о создании военных оборонных возможностей, к чему Литва относится очень серьезно, поскольку граничит с Россией и Беларусью", – отметил он.

Фото: Reuters

По словам преподавателя этой школы Миндаугаса Тамосайтиса, детей и других учеников будут учить управлять FPV-дронами, квадрокоптерами и однокрылыми дронами.

Фото: Reuters

В школе в Таураге, в 20 км от Калининграда, дети практиковались в виртуальных полетах на компьютерах.

"Дети очень увлечены", – поделился их учитель.

Фото: Reuters

Недавно писали, что Литва планирует потратить 500 млн евро в течение следующего десятилетия на закупку противотанковых мин, отдавая предпочтение отечественным производителям.

Также писали, что Литва планирует закупить у финских компаний мины, корабли и бронированные внедорожники.

