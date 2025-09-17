В Литве учат детей управлять дронами на границе с Россией
Новости — Среда, 17 сентября 2025, 10:14 —
На границе с Россией Министерство обороны Литвы открыло первую из девяти школ по всей стране, где детей в возрасте от 10 лет и взрослых будут обучать управлять дронами, а также собирать и программировать их.
Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".
Заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас рассказал о цели открытия таких заведений.
"Речь идет о создании военных оборонных возможностей, к чему Литва относится очень серьезно, поскольку граничит с Россией и Беларусью", – отметил он.
По словам преподавателя этой школы Миндаугаса Тамосайтиса, детей и других учеников будут учить управлять FPV-дронами, квадрокоптерами и однокрылыми дронами.
В школе в Таураге, в 20 км от Калининграда, дети практиковались в виртуальных полетах на компьютерах.
"Дети очень увлечены", – поделился их учитель.
Недавно писали, что Литва планирует потратить 500 млн евро в течение следующего десятилетия на закупку противотанковых мин, отдавая предпочтение отечественным производителям.
Также писали, что Литва планирует закупить у финских компаний мины, корабли и бронированные внедорожники.
