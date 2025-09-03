Литва хоче придбати у Фінляндії міни, кораблі і бронеавтомобілі

Литва планує закупити у фінських компаній міни, кораблі та броньовані позашляховики.

Про це заявив президент країни Гітанас Науседа у відеозверненні, яке наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Науседа, придбання, які Литва запланувала зробити у фінських компаній, будуть "дуже значними".

"Мова йде про міни, кораблі та іншу військову техніку, крім того, ми розглядаємо можливість закупівлі броньованих позашляховиків у фінського виробника Patriot", – розповів він.

Крім того, в ході візиту до Фінляндії Науседа відкрив економічний форум, в якому, за словами президента, взяли участь близько 50 представників литовського бізнесу та близько 200 представників фінських компаній.

"Це точки інтересу, і я дуже хочу, щоб цей мій візит сприяв зміцненню економічних зв'язків, не тільки оборонних, але й економічних між нашими країнами", – сказав Науседа.

На початку липня стало відомо, що Литва і Фінляндія мають намір розпочати наступного року виробництво протипіхотних мін для власних потреб та для постачання Україні через військову загрозу з боку Росії.

Крім того, Литва планує витратити 500 млн євро протягом наступного десятиліття на закупівлю протитанкових мін, надаючи перевагу вітчизняним виробникам.