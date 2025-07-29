Литва планує витратити 500 млн євро на протитанкові міни

Литва планує витратити 500 млн євро протягом наступного десятиліття на закупівлю протитанкових мін, надаючи перевагу вітчизняним виробникам.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Литва хоче витратити 500 млн євро протягом наступного десятиліття на закупівлю протитанкових мін, проте місцеві компанії заявляють, що технічні вимоги тендеру виглядають такими, що більше підходять для польських мін, що викликає сумніви щодо доцільності інвестицій у національне виробництво.

П’ять литовських компаній розглядають можливість участі в тендері Міністерства оборони на постачання протитанкових мін.

"Це буде перший випадок, коли в Литві вироблятиметься озброєння категорії А – повністю або частково. Це стало б справжнім проривом для нашої оборонної промисловості", – сказав Дарюс Антанайтіс, співзасновник компанії Ostaralab.

Однак компанії налаштовані обережно. Представники бізнесу заявляють, що технічні умови надають перевагу вже існуючим польським зразкам, що може залишити поза увагою литовські розробки.

"Умови дуже жорсткі. Щоб відповідати їм, ми повинні повністю переробити міну під польську модель", – заявив Вінцас Юргутис, представник Асоціації оборонної та безпекової промисловості Литви.

Натомість Антанайтіс не погоджується з твердженням, що тендер підлаштований під іноземні продукти.

"Не думаю, що технічні вимоги створені для іншої країни. Пріоритетом залишається підтримка литовського оборонного виробництва, включно з виробництвом мін", – наголосив він.

Заплановане замовлення передбачає десятки тисяч мін – це контракт на багато мільйонів євро, зазначила віцеміністерка оборони Лоретта Маскальовєнє.

Міністерство запевняє, що працює над тим, щоб спростити участь для місцевих виробників. До парламенту вже подані поправки до законодавства для підтримки оборонної галузі, однак, за словами представників індустрії, реформи просуваються повільно.

"В Естонії умови для виробництва озброєння категорії А вже дещо кращі, ніж ті, що наразі розглядає Литва", – зазначив Антанайтіс.

За словами Маскальовєнє, попит на мінні системи лише зростатиме. Загалом протягом десяти років Литва планує інвестувати 800 млн євро у протитанкові й протипіхотні міни.

Також зазначається, що пів року після того, як Литва офіційно вийде з Оттавської конвенції, країна хоче оголосити новий тендер на виробництво протипіхотних мін.

Вихід Литви з Оттавської конвенції буде завершено наприкінці цього року. До того часу обговорення виробництва протипіхотних мін у країні залишаються здебільшого теоретичними. Водночас виробники прогнозують подальші труднощі.

У контексті виходу країни із Оттавської конвенції варто нагадати, що на початку липня стало відомо, що Литва і Фінляндія мають намір розпочати наступного року виробництво протипіхотних мін для власних потреб та для постачання Україні через військову загрозу з боку Росії.

У березні Польща, Литва, Латвія, Естонія оголосили про свій намір вийти з міжнародної конвенції через загрозу для країн-членів НАТО, що межують з Росією і Білоруссю.

А нещодавнє рішення Фінляндії вийти з договору залишило Норвегію єдиною європейською країною, що межує з Росією, яка не планує наслідувати своїх союзників. Норвегія навіть розкритикувала таке рішення.