ЗМІ розповіли, як король Чарльз може переконати Трампа активніше підтримувати Україну

Візит президента США Дональда Трампа до Великої Британії може стати основою для прем'єр-міністра Кіра Стармера і його старших помічників, щоб докласти нових зусиль у переконанні глави Білого дому чинити більший тиск на Росію в прагненні до миру в Україні.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Видання зазначає, що Британія зустрічала Трампа з найвищою помпезністю і пишністю – з бенкетами, почесним супроводом і церемоніальним прольотом, який вже вражав Трампа раніше.

І хоча питання України питання може не з'явитися в програмі візиту, політичні та королівські помічники очікують, що воно буде порушене за лаштунками.

Високопоставлений представник оборонного відомства на умовах анонімності сказав, що король Чарльз ІІІ "дуже близький" до деталей переговорів про припинення вогню і до самого президента України Володимира Зеленського.

Це дає прем'єру Стармеру зброю, якої немає у багатьох інших європейських лідерів: співчутливий монарх, який тихо, але послідовно демонструє свою підтримку Києву – і готовий зробити свій внесок у подолання американського скептицизму щодо цього.

Трамп відчуває глибоку повагу і симпатію до королівської сім'ї, чим і має намір скористатися Лондон під час державного візиту.

Видання нагадує, як після суперечки Зеленського і Трампа у Білому домі Чарльз несподівано запросив українського президента на чай у Сандрінгемі, а потім на обід у Віндзорському замку напередодні червневого саміту НАТО.

Колишній високопоставлений британський дипломат сказав, що хоча король не говорить публічно про державні справи, він "вправно знаходить інші способи продемонструвати свої погляди".

І в нього буде достатньо часу для цього: президент Трамп залишиться на ніч у Віндзорському замку, де на нього чекає прогулянка на кареті маєтком і обід у парадній залі перед головною подією – державним бенкетом із білими краватками.

"Не буде дивно, що він (король Чарльз. – Ред.) скористається можливістю приватно заохотити президента до більш ефективної підтримки України", – сказав той самий колишній дипломат.

Помічник короля підтвердив інтерес Чарльза до України, зазначивши, що в посланні солідарності, присвяченому дню незалежності країни минулого місяця, він закликав до "справедливого і міцного миру" в Україні.

Король може згадати Україну у своїй промові на державному бенкеті, як він зробив під час нещодавнього візиту французького лідера Емманюеля Макрона, але в іншому його дипломатія, ймовірно, відбуватиметься непублічно.

Водночас підштовхнути Трампа до рішучіших дій на підтримку України залишається складним завданням. Хоча президент, схоже, схиляється до більш скептичного погляду на господаря Кремля Владіміра Путіна, це ще не призвело до рішучих кроків щодо його покарання.

Якщо досі основним завданням Великої Британії було утримати Трампа за столом переговорів щодо України, то король принаймні зробить свій внесок у ці зусилля – за допомогою більш грандіозних жестів, ніж у більшості, резюмує видання.

Трамп прибув до Великої Британії ввечері 16 вересня. Він став першим президентом США, який здійснить два державні візити до Великої Британії. Це візити найвищого рівня, які передбачають участь монархів і кількаденну програму.