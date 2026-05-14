Сі Цзіньпін сказав Трампу бути обережним у питанні Тайваню

Після переговорів лідерів США та Китаю у Пекіні у китайському МЗС повідомили, що перемовини пройшли у загалом позитивному ключі, однак серед усіх розмов про співпрацю виділялось попередження Сі Цзіньпіна стосовно Тайваню.

Про це йдеться у комюніке МЗС Китаю, повідомляє "Європейська правда".

За даними китайського МЗС, Трамп сказав, що для нього велика честь відвідати Китай з державним візитом, а Сполучені Штати та Китай мають дуже добрі стосунки. Він нібито підкреслив, що у нього із Сі найдовші та найміцніші стосунки за всю історію президентів двох країн, президент Сі – чудовий лідер, а Китай – чудова країна.

Сі наголосив, що Китай прагне стабільного, здорового та сталого розвитку китайсько-американських відносин. Він підкреслив, що обидві країни повинні розширювати обміни та співпрацю в таких сферах, як економіка та торгівля, охорона здоров'я, сільське господарство, туризм, міжособистісні зв'язки та правоохоронна діяльність.

Водночас Сі наголосив, що тайванське питання є найважливішим у китайсько-американських відносинах.

"Якщо його вирішувати належним чином, двосторонні відносини будуть загалом стабільними. В іншому випадку між двома країнами виникнуть зіткнення та навіть конфлікти, що поставить під велику загрозу всі відносини. "Незалежність Тайваню" та мир у протоці несумісні, як вогонь і вода. Збереження миру та стабільності в Тайванській протоці є найбільшим спільним знаменником між Китаєм та США. Американська сторона повинна бути особливо обережною у вирішенні тайванського питання", – заявили у МЗС Китаю.

Відповідно до політики "одного Китаю", США визнають позицію Китаю, що Тайвань є частиною Китаю, але ніколи офіційно не визнавали претензій Комуністичної партії на острів.

Вашингтон підтримує міцні неофіційні відносини з Тайванем і зобов’язаний за законом надавати Тайваню оборонну зброю, але навмисно залишається неоднозначним щодо того, чи втрутиться він військовим шляхом у разі китайського нападу.

Сі висловив подібне застереження в червні минулого року під час телефонної розмови з Трампом, заявивши, що США повинні обережно підходити до тайванського питання, щоб уникнути ситуації, "коли жменька сепаратистів, які виступають за "незалежність Тайваню", втягне Китай і США у небезпечну ситуацію конфлікту та протистояння".

У четвер Трамп та Сі провели переговори в Пекіні.

Трамп запросив президента Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім у вересні.

По прильоті в Пекін президента США вітали 300 китайських підлітків у синьо-білій уніформі з китайськими і американськими прапорами, а також військова почесна варта та військовий оркестр.