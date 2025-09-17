СМИ рассказали, как король Чарльз может убедить Трампа активнее поддерживать Украину

Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию может стать основой для премьер-министра Кира Стармера и его старших помощников, чтобы приложить новые усилия в убеждении главы Белого дома оказывать большее давление на Россию в стремлении к миру в Украине.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Издание отмечает, что Великобритания встречала Трампа с высокой помпезностью и пышностью – с банкетами, почетным сопровождением и церемониальным пролетом, который уже поражал Трампа ранее.

И хотя вопрос Украины вопрос может не появиться в программе визита, политические и королевские помощники ожидают, что он будет затронут за кулисами.

Высокопоставленный представитель оборонного ведомства на условиях анонимности сказал, что король Чарльз ІІІ "очень близок" к деталям переговоров о прекращении огня и к самому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Это дает премьеру Стармеру оружие, которого нет у многих других европейских лидеров: сочувствующий монарх, который тихо, но последовательно демонстрирует свою поддержку Киеву – и готов внести свой вклад в преодоление американского скептицизма в этом отношении.

Трамп испытывает глубокое уважение и симпатию к королевской семье, чем и намерен воспользоваться Лондон во время государственного визита.

Издание напоминает, как после спора Зеленского и Трампа в Белом доме Чарльз неожиданно пригласил украинского президента на чай в Сандрингеме, а затем на обед в Виндзорском замке накануне июньского саммита НАТО.

Бывший высокопоставленный британский дипломат сказал, что хотя король не говорит публично о государственных делах, он "умело находит другие способы продемонстрировать свои взгляды".

И у него будет достаточно времени для этого: президент Трамп останется на ночь в Виндзорском замке, где его ждет прогулка на карете по поместью и обед в парадном зале перед главным событием – государственным банкетом с белыми галстуками.

"Не будет удивительно, что он (король Чарльз. – Ред.) воспользуется возможностью частным образом поощрить президента к более эффективной поддержке Украины", – сказал тот же бывший дипломат.

Помощник короля подтвердил интерес Чарльза к Украине, отметив, что в послании солидарности, посвященном дню независимости страны в прошлом месяце, он призвал к "справедливому и прочному миру" в Украине.

Король может упомянуть Украину в своей речи на государственном банкете, как он сделал во время недавнего визита французского лидера Эмманюэля Макрона, но в остальном его дипломатия, вероятно, будет происходить непублично.

В то же время подтолкнуть Трампа к более решительным действиям в поддержку Украины остается сложной задачей. Хотя президент, похоже, склоняется к более скептическому взгляду на хозяина Кремля Владимира Путина, это еще не привело к решительным шагам по его наказанию.

Если до сих пор основной задачей Великобритании было удержать Трампа за столом переговоров по Украине, то король по крайней мере внесет свой вклад в эти усилия – с помощью более грандиозных жестов, чем у большинства, резюмирует издание.

Трамп прибыл в Великобританию вечером 16 сентября. Он стал первым президентом США, который совершит два государственных визита в Великобританию. Это визиты самого высокого уровня, которые предусматривают участие монархов и многодневную программу.