У НАТО пообіцяли підтримку Україні після масованої атаки РФ
Представництво НАТО в Україні після масованої ракетної та дронової атаки РФ на Україну заявило про солідарність та пообіцяло продовжувати підтримку.
Про це йдеться у заяві, опублікованій у соцмережі Х представництва, пише "Європейська правда".
Минулої ночі, сказано у заяві, Росія випустила сотні ракет і безпілотників, націлених на цивільне населення та інфраструктуру по всій Україні
"Ми повністю солідарні з Україною і продовжуватимемо надавати підтримку", – наголосили у представництві НАТО.
Нагадаємо, Британія після останніх атак РФ обіцяє прискорити постачання Україні засобів ППО.
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар засудив російські удари по Україні 13 травня та в ніч проти 14 травня.
Президентка Молдови Мая Санду, реагуючи на останні удари РФ по Україні, закликала не послаблювати тиск на Москву.