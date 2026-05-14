У НАТО пообіцяли підтримку Україні після масованої атаки РФ

Новини — Четвер, 14 травня 2026, 15:41 — Христина Бондарєва

Представництво НАТО в Україні після масованої ракетної та дронової атаки РФ на Україну заявило про солідарність та пообіцяло продовжувати підтримку.

Про це йдеться у заяві, опублікованій у соцмережі Х представництва, пише "Європейська правда".

Минулої ночі, сказано у заяві, Росія випустила сотні ракет і безпілотників, націлених на цивільне населення та інфраструктуру по всій Україні 

"Ми повністю солідарні з Україною і продовжуватимемо надавати підтримку", – наголосили у представництві НАТО.

Нагадаємо, Британія після останніх атак РФ обіцяє прискорити постачання Україні засобів ППО.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар засудив російські удари по Україні 13 травня та в ніч проти 14 травня.

Президентка Молдови Мая Санду, реагуючи на останні удари РФ по Україні, закликала не послаблювати тиск на Москву.

