У Стармера запевнили, що міністр охорони здоров’я залишається на посаді

В офісі прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера заявили, що міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг, який начебто готується піти у відставку, залишається на посаді.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Речник Стармера наголосив, що прем’єр довіряє Стрітінгу.

На запитання журналістів, чи пишається прем'єр-міністр роботою міністра охорони здоров'я в уряді, речник відповів, що "завдяки рішенням, прийнятим цим урядом", Національна служба охорони здоров'я покращилася.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ писали, що міністр охорони здоров'я Великої Британії Стрітінг готується піти у відставку, а також – кинути виклик лідерству Стармера.

Варто нагадати, що ще восени 2025 року британські медіа повідомляли про проблеми всередині уряду. Тоді прихильники Стармера приватно звинувачували Стрітінга у підготовці змови з метою усунення прем’єра та його заміни.

Сам він тоді рішуче відкинув такі звинувачення, назвавши їх "абсолютно безглуздими повідомленнями".

