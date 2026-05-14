Президент Литви розповів, коли можна почати переговори з Росією

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що немає сенсу вступати в діалог з Росією, доки вона не продемонструє готовність припинити повномасштабну війну в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Науседа сказав, що не бачить можливості для контактів чи переговорів з Владіміром Путіним зараз, оскільки вважає, що "такі розмови можуть розпочатися лише тоді, коли Росія чітко продемонструє, що хоче припинити війну".

"Зробити це можна дуже просто: припинити бойові дії, домогтися перемир’я, і лише тоді можна буде щось обговорювати з кремлівським режимом", – заявив литовський лідер журналістам у четвер.

Він підкреслив, що у минулому спроби вести переговори без виконання Росією навіть мінімальних умов закінчувалися провалом.

Науседа виступав під час спільної пресконференції зі своїм фінським колегою Александром Стуббом. Президент Фінляндії заявив, що європейські лідери повинні вести прямі переговори з Москвою, зазначивши, що в Україні вже чотири роки немає миру.

Водночас, за словами Стубба, європейські переговори з Росією можуть розпочатися лише тоді, коли Україна перебуватиме в "сильній позиції".

Нагадаємо, під час неформального засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу на Кіпрі 27-28 травня відбудеться обговорення можливих перемовин Євросоюзу з Росією та вимог, які ЄС має поставити Москві.

Як відомо, нещодавно Путін запропонував колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як перемовника, щоб залучити європейську сторону до переговорів про припинення війни. Україна виступила проти.

Офіційний Берлін також не сприймає пропозицію Путіна про Шредера як перемовника з Росією від ЄС.