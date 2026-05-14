Мадяр скасував запроваджений Орбаном надзвичайний стан через загрозу війни

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив про скасування режиму надзвичайного стану, запровадженого його попередником Віктором Орбаном.

Про це Мадяр написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Віктор Орбан запровадив надзвичайний стан як відповідь спочатку на пандемію Covid, а згодом – на російську агресію в Україні.

"Сьогодні, через чотири роки, припиняється введений Орбаном режим надзвичайного стану, пов’язаний із загрозою війни, і разом із цим ми прощаємося з урядуванням на підставі указів, запроваджених шість років тому. Ми повертаємося до нормального життя", – написав Мадяр.

Угорське законодавство передбачає три особливі правові ситуації: воєнний стан, надзвичайний стан та стан загрози. У всіх трьох випадках уряд має право видавати укази.

Надзвичайний стан було оголошено у 2020 році у зв’язку з пандемією Covid-19, а потім продовжено у 2022 році після російського вторгнення в Україну. Відтоді влада в Будапешті регулярно продовжувала його дію.

Нагадаємо, Петер Мадяр заявив, що новий уряд дає час президенту Тамашу Шуйоку до кінця травня для того, щоб добровільно піти з посади, а в іншому разі допускає його усунення через поправки до основного закону.

13 травня президент Угорщини засудив атаку російських дронів на Закарпаття, а очільниця МЗС Угорщини в новому уряді викликала через це російського посла – що стало першим таким випадком за час повномасштабної війни.