Міністр охорони здоров’я Британії подав у відставку, бо "втратив довіру" до Стармера

Міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг подав у відставку з уряду прем’єр-міністра Кіра Стармера одразу після того, як в офісі Стармера запевнили, що цього не відбудеться.

Про це йдеться у його заяві, яку наводить Sky News, пише "Європейська правда".

У четвер, 14 травня, Стрітінг пішов у відставку з уряду.

Британські ЗМІ вважають, що Стрітінг планує кинути виклик Стармеру в боротьбі за лідерство в Лейбористській партії.

У листі до Стармера Стрітінг написав, що успіхи у покращенні роботи Національної служби охорони здоров'я (NHS) могли б бути для нього "вагомими причинами залишитися на посаді".

"Однак, як ви знаєте з нашої розмови на початку цього тижня, втративши довіру до вашого керівництва, я дійшов висновку, що залишатися на посаді було б нечесно та безпринципно", – сказав він.

Викладаючи причини своєї відставки, він вказав на "безпрецедентні" результати місцевих виборів минулого тижня, в яких "непопулярність" уряду стала "головним і загальним чинником" по всій Британії.

"Лідери беруть на себе відповідальність, але занадто часто це означає, що інші люди мусять пожертвувати собою. Вам також потрібно прислухатися до своїх колег, включаючи депутатів з задніх лав, а жорсткий підхід до інакодумців принижує нашу політику", – додав Стармер.

Цього ж дня в офісі Стармера заявили, що Стрітінг залишається на посаді, а також що прем’єр йому довіряє.

Варто нагадати, що ще восени 2025 року британські медіа повідомляли про проблеми всередині уряду. Тоді прихильники Стармера приватно звинувачували Стрітінга у підготовці змови з метою усунення прем’єра та його заміни.

Сам він тоді рішуче відкинув такі звинувачення, назвавши їх "абсолютно безглуздими повідомленнями".

