Данія придбає високоточну далекобійну зброю

Данія придбає високоточну зброю дальнього радіуса дії після багаторічних скорочень військового бюджету, щоб протистояти загрозі, яку Росія становить для Європи.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосила прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен, її заяву наводить агентство Reuters.

Цього року Данія збільшила військовий бюджет, щоб усунути гострі недоліки, що виникли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

"Немає сумнівів, що Росія буде загрозою для Європи та Данії протягом багатьох років", – заявила Фредеріксен журналістам у середу, додавши, що безпосередньої загрози нападу на Данію немає.

За словами міністра оборони Троельса Лунда Поульсена, закупівля може включати ракети та дрони, здатні вражати цілі на території ворога.

Він не повідомив, скільки уряд витратить на ці заходи, і не вказав, яке саме озброєння буде придбано.

Минулого тижня Данія заявила, що витратить 58 мільярдів данських крон ($9,2 млрд) на європейські системи протиповітряної оборони, що є найбільшою закупівлею озброєння в історії країни.

Війна в Україні "демонструє важливість наявності можливості завдавати удару у відповідь або глибокого удару, а також наявності інтегрованої багаторівневої протиповітряної оборони разом із наземною протиповітряною обороною", – заявив Поульсен.

Нагадаємо, данська прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен у лютому заявила, що Данія виділить додаткові 50 млрд крон ($7 млрд) на оборонні витрати протягом наступних двох років.